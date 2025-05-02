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В Бангкоке число жертв при обрушении небоскреба из-за землетрясения достигло 74 человек

В Бангкоке число жертв при обрушении небоскреба из-за землетрясения достигло 74 человек Число жертв при обрушении строящегося в Бангкоке здания Управления генерального аудитора в результате землетрясения достигло 74 человек.
Другие страны
2 мая 2025 г. 10:04
В Бангкоке число жертв при обрушении небоскреба из-за землетрясения достигло 74 человек

Число жертв при обрушении строившегося в Бангкоке здания Управления генерального аудитора в результате землетрясения достигло 74 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация города.

Спасательные службы продолжают поисковую операцию, поскольку под руинами 30-этажного здания находятся 20 пропавших без вести.

Директор департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Суриячай Равиван заявил, что "спасатели занимаются извлечением 10 обнаруженных тел погибших строителей, доступ к которым ограничен железобетонными плитами".

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта на территории Мьянмы. Число жертв землетрясения в республике достигло 3,8 тыс. От него также пострадал Таиланд, сильные подземные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Здание Управления генерального аудитора стало единственным в Бангкоке, которое не выдержало удара стихии и рухнуло.

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Версия на английском языке 13 more bodies recovered from collapsed govt building in Bangkok

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