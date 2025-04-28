В Бангкоке число жертв обрушения небоскреба при землетрясении превысило 60

Число жертв обрушения при землетрясении строящегося в Бангкоке здания Управления генерального аудитора достигло 63.

Число жертв обрушения при землетрясении строящегося в Бангкоке здания Управления генерального аудитора достигло 63.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация таиландской столицы.

Спустя месяц после землетрясения, разрушившего 30-этажное здание, пропавшим без вести числится 31 человек. Спасательные службы продолжают поисковую операцию, планируя к концу месяца завершить разбор завалов на поверхности. "Если все пойдет по плану, вскоре можно будет приступить к работам на цокольном этаже", - сказал директор департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Суриячай Равиван.

Напомним, что 28 марта на территории Мьянмы произошло мощное землетрясение. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения в республике превысило 2,7 тыс. человек.

От землетрясения также пострадал Таиланд, сильные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Власти Бангкока отменили во вторник режим чрезвычайной ситуации в связи с нормализацией обстановки в городе.