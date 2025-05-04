В Бангкоке число погибших при обрушении небоскреба достигло 86

Число жертв землетрясения при обрушении строящегося в Бангкоке здания Управления генерального аудитора достигло 86 человек.
Как передает Report, об этом сообщила администрация таиландской столицы.
"В ходе поисково-спасательной операции было обнаружено 86 тел погибших, которые были идентифицированы. Сейчас ведется поиск восьми пропавших без вести", - отметили в координационном штабе.
Согласно информации, спасательные службы продолжают поисковую операцию, расчищая обломки 30-этажного здания в районе Чатучак на севере города, чтобы завершить поиск занятых на этом объекте строителей.
Ранее сообщалось о 74 погибших при обрушении здания в тайской столице.
Напомним, что землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта на территории Мьянмы. Число жертв землетрясения в республике достигло 3,8 тысячи. От него также пострадал Таиланд, сильные подземные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Здание Управления генерального аудитора стало единственным в таиландской столице, которое не выдержало удара стихии и рухнуло.