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В Бангкоке число погибших при обрушении небоскреба достигло 86

В Бангкоке число погибших при обрушении небоскреба достигло 86 Число жертв землетрясения при обрушении строящегося в Бангкоке здания Управления генерального аудитора достигло 86, восемь человек продолжают числиться пропавшими без вести.
Другие страны
4 мая 2025 г. 10:10
В Бангкоке число погибших при обрушении небоскреба достигло 86

Число жертв землетрясения при обрушении строящегося в Бангкоке здания Управления генерального аудитора достигло 86 человек.

Как передает Report, об этом сообщила администрация таиландской столицы.

"В ходе поисково-спасательной операции было обнаружено 86 тел погибших, которые были идентифицированы. Сейчас ведется поиск восьми пропавших без вести", - отметили в координационном штабе.

Согласно информации, спасательные службы продолжают поисковую операцию, расчищая обломки 30-этажного здания в районе Чатучак на севере города, чтобы завершить поиск занятых на этом объекте строителей.

Ранее сообщалось о 74 погибших при обрушении здания в тайской столице.

Напомним, что землетрясение магнитудой 8,2 произошло 28 марта на территории Мьянмы. Число жертв землетрясения в республике достигло 3,8 тысячи. От него также пострадал Таиланд, сильные подземные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства. Здание Управления генерального аудитора стало единственным в таиландской столице, которое не выдержало удара стихии и рухнуло.

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