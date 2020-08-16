В Бангкоке более тысячи активистов собрались на антиправительственную акцию

Более тысячи демонстрантов собрались в воскресенье днем возле Монумента демократии в столице Таиланда на антиправительственную акцию. На месте проведения протеста дежурят около 600 сотрудников правоохранительных органов, которые установили кордоны.

Более тысячи демонстрантов собрались в воскресенье днем возле Монумента демократии в столице Таиланда на антиправительственную акцию. На месте проведения протеста дежурят около 600 сотрудников правоохранительных органов, которые установили кордоны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, организаторы собирали сцену для готовящихся выступлений активистов, люди продолжают прибывать к месту запланированного сбора.

Мероприятие организовано несколькими продемократическими объединениями, в частности группой "Свободная молодежь". Устроители рассчитывают, что в акции примут участие до 10 тыс. человек. Собравшиеся уже скандируют лозунги против действующей власти и призывают к изменению конституции.

В этой связи активисты организовали сбор подписей за изменение основного закона страны, в частности они требуют исключить пункт, который предполагает назначение, а не выборы членов Сената. "Свободная молодежь" намерена собрать 50 тыс. подписей. Предполагается, что сегодняшняя акция протеста завершится в 21:00 по местному времени (18:00 бакинское время).

За несколько часов до начала демонстрации на подступах к Монументу свободы собралась небольшая группа людей, выступающих в поддержку монархии. Часть из них планировала присутствовать на студенческой акции, чтобы фиксировать на фото и видео возможные посягательства на монархию и потом отправить материалы в полицию. "Меня не волнует, что они протестуют против правительства, но они не могут касаться монархии", - сказал журналистам лидер группы роялистов Сумет Тракулвунну.

Напомним, что на прошлой неделе в кампусе Университета Таммасат состоялась демонстрация, на которой студенты представили манифест из 10 пунктов о реформе монархии.