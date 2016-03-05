В Бангкоке более 50 человек пострадали при взрыве в речном трамвае

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Более 50 человек пострадали при взрыве двигателя на речном трамвае, осуществляющем перевозку пассажиров в одном из каналов столицы Таиланда Бангкока.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"На данный момент мы знаем о 50 пострадавших, которые были направлены в пять больниц, два человека находятся в критическом состоянии", - сообщил агентству представитель центра по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел страны.

По данным агентства Киодо, которое ссылается на представителей японского посольства в Таиланде, среди пострадавших есть один гражданин Японии. После инцидента он был доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка топлива на борту.