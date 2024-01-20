В Балтиморе в результате стрельбы погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, один ранен в результате стрельбы в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).

По меньшей мере три человека погибли, один ранен в результате стрельбы в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное отделение телекомпании Fox News.

Полиция города сообщила о том, что сотрудники органов правопорядка прибыли по вызову после сообщения о стрельбе, где обнаружили тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Еще один мужчина был доставлен в больницу.

Полиция не объявляла о задержании подозреваемого и не сообщала об установлении его личности.

По факту произошедшего ведется расследование.