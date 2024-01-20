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В Балтиморе в результате стрельбы погибли три человека

В Балтиморе в результате стрельбы погибли три человека По меньшей мере три человека погибли, один ранен в результате стрельбы в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).
Другие страны
20 января 2024 г. 09:09
В Балтиморе в результате стрельбы погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, один ранен в результате стрельбы в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное отделение телекомпании Fox News.

Полиция города сообщила о том, что сотрудники органов правопорядка прибыли по вызову после сообщения о стрельбе, где обнаружили тела троих мужчин с огнестрельными ранениями. Еще один мужчина был доставлен в больницу.

Полиция не объявляла о задержании подозреваемого и не сообщала об установлении его личности.

По факту произошедшего ведется расследование.

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Версия на английском языке 3 dead, 1 injured in Northwest Baltimore quadruple shooting
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də atışma nəticəsində 3 nəfər ölüb

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