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В Балтиморе произошел взрыв

В Балтиморе произошел взрыв По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва газа в понедельник в Балтиморе (штат Мэриленд).
Другие страны
10 августа 2020 г. 21:38
В Балтиморе произошел взрыв

По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва газа в понедельник в Балтиморе (штат Мэриленд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter.

"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - указано в сообщении экстренных служб.

Отмечается, что в ходе спасательной операции четыре человека извлечены из-под обломков, их состояние оценивается как критическое и тяжелое, все они доставлены в ближайшие больницы. Как сообщил агентству The Associated Press сотрудник пожарной бригады, причиной инцидента стал "мощный взрыв газа".

Более 30 спасателей продолжают поиски людей, которые могли оказаться под завалом.

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