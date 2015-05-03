В Балтиморе призывают к отмене комендантского часа

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Правозащитные организации и предприниматели призывают отменить комендантский час в Балтиморе, введенный из-за беспорядков после смерти задержанного полицией темнокожего Фредди Грея.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, подразделение Американского союза гражданских свобод в штате Мэриленд направило письмо мэру Балтимора, в котором говорится, что комендантский час на данном этапе используется полицией для "избирательного" применения силы, что только усугубляет недоверие граждан.

Как говорится в письме, все эпизоды столкновений, происходившие за последние два дня, развивались по одному сценарию: большое число тяжело вооруженных полицейских появлялись на мирных собраниях, после чего там происходили "драки, аресты и хаос".

Днем в субботу около тысячи человек приняли участие в марше в центре Балтимора, выражая радость предъявлению обвинений по делу о смерти Грея шести полицейским. Как сообщают местные СМИ, участники марша пели и танцевали, что разительно отличается от предыдущих выходных, когда протесты вылились в эпизоды вандализма и мародерства.

Президент ассоциации "Черные юристы за справедливость" и один из организаторов марша Малик Шабазз заявил, что комендантский час стал инструментом давления. "Никто не будет начинать никакого насилия, потому что они будут ждать суда", - добавил он.

Владельцы баров и ресторанов также призывали отменить комендантский час, поскольку он вредит их бизнесу. В частности, предприниматели лишились шанса получить серьезную выручку на фоне "боя века" - боксерского поединка за чемпионские титулы WBA, WBC и WBO в полусреднем весе (до 66,67 кг) между Мэнни Пакьяо и Флойдом Мэйвезером, который пройдет вечером в субботу.