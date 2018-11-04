В Балтийском море затонул польский корабль

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Польский корабль затонул в Балтийском море в субботу вечером, все 19 человек, находившиеся на борту, спасены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель польской морской службы поиска и спасения Рафал Гоецк.

"В субботу вечером затонул корабль Miętus ("Налим"). Он совершает коммерческие плавания и возит людей на рыбалку", — сказал он.

Пока неизвестна причина, по которой корабль затонул. По данным службы поиска и спасения, на борту было 19 человек, все они спасены датскими спасателями. В операции принимали участие два вертолета и три судна.

Один человек в результате аварии получил травму головы, он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, добавили в ведомстве.