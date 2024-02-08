В Балтийское море при аварии на нефтяном терминале в Литве попало до 1,8 т нефти

В Балтийское море при аварии на нефтяном терминале в Литве попало до 1,8 т нефти

Не менее 1,8 тонны нефти могло попасть в Балтийское море в результате аварии, произошедшей в среду на нефтяном терминале компания Orlen Lietuva в литовском поселке Бутинге.

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