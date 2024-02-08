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В Балтийское море при аварии на нефтяном терминале в Литве попало до 1,8 т нефти

В Балтийское море при аварии на нефтяном терминале в Литве попало до 1,8 т нефти Не менее 1,8 тонны нефти могло попасть в Балтийское море в результате аварии, произошедшей в среду на нефтяном терминале компания Orlen Lietuva в литовском поселке Бутинге.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 21:19
В Балтийское море при аварии на нефтяном терминале в Литве попало до 1,8 т нефти

Не менее 1,8 тонны нефти могло попасть в Балтийское море в результате аварии, произошедшей в среду на нефтяном терминале компания Orlen Lietuva в литовском поселке Бутинге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник департамента охраны природы при Министерстве окружающей среды Литвы Видмантас Тильвикас.

"Масштабы инцидента намного значительнее, чем заявила Orlen Lietuva. В море могло попасть не менее 1,8 тонны нефти", - сказал он в эфире национального радио LRT.

Компания ранее утверждала, что из-за технического инцидента пролилось около 300 кг нефти.

Нефтяное пятно, по данным департамента, достигло 9 км в длину и 2 км в ширину. Как сообщило ведомство, загрязнение достигло территориальных вод Латвии.

По сообщению Orlen Lietuva, причиной аварии стало рассоединение шлангов при загрузке танкера.

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