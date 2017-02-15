В Баку пройдет встреча председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США и начальника Генштаба ВС РФ

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля в Баку состоится встреча председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Военные лидеры обсудят спектр различных вопросов, включая текущее положение военных связей США и России и важность постоянного, ясного общения между военными для предотвращения просчетов и потенциальных кризисов", - говорится в сообщении.