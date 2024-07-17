В Баку проходит Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий

В Баку проходит первый cъезд с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, организованный Народным союзом освоб

В Баку проходит первый cъезд с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, организованный Народным союзом освобождения Гваделупы и при поддержке Бакинской инициативной группы.

Как сообщает Report, идея проведения Съезда принадлежит политическим партиям и движениям, борющимся за независимость заморских территорий Франции.

В работе cъезда в качестве почетных гостей принимают участие 3 организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, которые являются колониями Нидерландов.

Двухдневный съезд предоставит участникам возможность обсудить пути более тесного взаимодействия и координации деятельности путем создания единой платформы в целях борьбы с французским колониализмом. Представители колоний также обсудят наиболее эффективные практики и стратегии в борьбе за самоопределение.