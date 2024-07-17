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В Баку проходит Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий

В Баку проходит Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий В Баку проходит первый cъезд с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, организованный Народным союзом освоб
Другие страны
17 июля 2024 г. 10:05
В Баку проходит Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий

В Баку проходит первый cъезд с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, организованный Народным союзом освобождения Гваделупы и при поддержке Бакинской инициативной группы.

Как сообщает Report, идея проведения Съезда принадлежит политическим партиям и движениям, борющимся за независимость заморских территорий Франции.

В работе cъезда в качестве почетных гостей принимают участие 3 организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, которые являются колониями Нидерландов.

Двухдневный съезд предоставит участникам возможность обсудить пути более тесного взаимодействия и координации деятельности путем создания единой платформы в целях борьбы с французским колониализмом. Представители колоний также обсудят наиболее эффективные практики и стратегии в борьбе за самоопределение.

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Версия на английском языке Political parties of islands suffering from French colonialism convene in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоFransa müstəmləkəçiliyindən əziyyət çəkən adaların siyasi partiyalarının Bakıda Birinci qurultayı keçirilir

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