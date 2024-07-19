Представитель общественной организации: Число украинских военнопленных превышает 10 тысяч человек

В Баку находятся представители общественной организации "Защита свободы для защитников Мариуполя".

По последним данным количество украинских военнопленных превышает 10 тысяч человек, и не все из них являются военными.

Как сообщает Report, об этом представитель общественной организации "Свободу защитникам Мариуполя" Лариса Салаева заявила на встрече в посольстве Украины в Азербайджане.

Отметим, что представители общественной организации "Свободу защитникам Мариуполя" находятся в Баку и сегодня приняли участие в круглом столе в посольстве.

Лариса Салаева отметила, что обращение с военнопленными из Украины неподобающее, не соблюдаются ни Женевские конвенции, ни гуманитарное право.

"Мы хотим, чтобы выполнялись международные договоренности. О местонахождении гражданского населения ничего не известно, что является нарушением международного законодательства", - сказала представитель украинского культурного общества в Турции Алия Хусенова.

А. Хусенова отметила, что украинская сторона в свою очередь предоставляет возможность международным гуманитарным организациям наблюдать за военнопленными из России и при этом соблюдает все условия Женевских конвенций.