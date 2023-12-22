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В Баку проходит конференция на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс"

В Баку проходит конференция на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс" В Баку проходит мероприятие на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".
Другие страны
22 декабря 2023 г. 09:26
В Баку проходит конференция на тему Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс

В Баку проходит международная конференция на тему "Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

Как сообщает Report, мероприятие организовано Парламентской сетью Движения Неприсоединения (ДН), Бакинской инициативной группой, а также Молодежной организацией ДН ( NAM Youth Organization).

Основной целью конференции является создание платформы для решения данной глобальной проблемы.

Открыл мероприятие представитель Парламентской сети Движения неприсоединения (ДН) Рустам Махмудов, который отметил, что за годы председательства в Движении неприсоединения Азербайджан уделял значительное внимание вопросам борьбы с колониализмом.

По его словам, от колониальной политики страдали многие государства мира и в XXI веке эта проблема сохраняется.

"На протяжении 4 лет председательства Азербайджан уделял особое внимание проблеме деколонизации. К сожалению, в современном мире многие страны все еще страдают от этой проблемы, одним из государств продолжающих колониальную политику является Франция" , - сказал Рустам Махмудов.

Он также напомнил, что в рамках председательства Азербайджана в ДН были предприняты важные инициативы, в частности организованы международные конференции.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda "Dekolonizasiya Dialoqları: İrs, Çağırışlar və İnkişaf" mövzusunda konfrans keçirilir

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