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    В Баку отметили 32-ю годовщину государственности Северного Кипра - ФОТО

    На мероприятии участвовали члены турецкой и северокипрской общин Азербайджана, общественные деятели

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку отметили 32-ю годовщину создания Турецкой Республики Северного Кипра.

    Как сообщает Report, на мероприятии участвовали члены турецкой общины Азербайджана, общественные деятели.

    Выступивший на мероприятии глава представительства ТРСК в Азербайджане Садеттин Топукчу рассказал об истории борьбы турков Кипра за независимость, а также помощи Турции туркам-киприотам.

    По его словам, Турция не оставила братьев в трудные дни 1973 года. Он также поблагодарил общественных и политических деятелей Азербайджана за принятие приглашения и присутствие на приеме.

    В конце был разрезан праздничный торт, который, в частности разрезал также принявший участие на приеме командующий Сухопутными войсками Турции, генерал армии Салих Зеки Чолак.

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