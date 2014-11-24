​В Баку открылась фотовыставка "Берлин и Париж до 1914 года"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие фотовыставки "Берлин и Париж до 1914 года". Как сообщает Report, выставка приурочена к 100-летию со дня начала Первой мировой войны и организована посольствами Франции и Германии в Азербайджане.

На выставке, которая будет экспонироваться в Баку в течении недели, представлены фотографии и стереоскопические изображения исторических мест Берлина и Парижа начала 20 века до начала Первой мировой войны.

Посол Германии в Азербайджане Хайдрун Темпл,представляя выставку, отметила, что Первая мировая стала одной из самых больших катастроф 20 века и нанесла большие последствия политической, экономической и социальной жизни Европы. Однако Франция и Германия смогли восстановить отношения и сегодня страны активно сотрудничают.

Посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье в свою очередь заявил о необходимости "выносить уроки из прошлого, чтобы не повторять их в будущем".

"Ситуация в регионе и мире достаточно сложная и мы надеемся, что этот посыл к миру будет услышан",- заявил посол.