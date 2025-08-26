В Баку осенью пройдет азербайджано-украинский IT-форум

В Азербайджане 22-24 сентября пройдет азербайджано-украинский IT-форум.
Как передает Report, об этом сообщил посол Украины Юрий Гусев на своей странице в соцсети "Х".
Дипломат также встретился с главой Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фаридом Османовым, обсудил с ним предстоящий форум, а также сотрудничество двух стран в сфере IT.
"Проведена продуктивная встреча с главой Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фаридом Османовым. Мы обсудили планы визита Украинской ассоциации IT (IT Ukraine Association), подготовку к украино-азербайджанскому IT-форуму (22–24 сентября), новые возможности для сотрудничества в области IT, а также цифровизации и кибербезопасности", - отметил дипломат.
Productive meeting with Farid Osmanov, Head of Azerbaijan’s Innovation & Digital Development Agency.We discussed plans for the visit of @ITUkraineAssc, preparation for the – IT Forum (Sept 22–24), and new opportunities for cooperation in IT, digitalization & cybersecurity. pic.twitter.com/maKNxmzz8F