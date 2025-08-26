О нас

В Баку осенью пройдет азербайджано-украинский IT-форум

26 августа 2025 г. 18:01
В Азербайджане 22-24 сентября пройдет азербайджано-украинский IT-форум.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины Юрий Гусев на своей странице в соцсети "Х".

Дипломат также встретился с главой Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фаридом Османовым, обсудил с ним предстоящий форум, а также сотрудничество двух стран в сфере IT.

"Проведена продуктивная встреча с главой Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фаридом Османовым. Мы обсудили планы визита Украинской ассоциации IT (IT Ukraine Association), подготовку к украино-азербайджанскому IT-форуму (22–24 сентября), новые возможности для сотрудничества в области IT, а также цифровизации и кибербезопасности", - отметил дипломат.

