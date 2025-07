В Баку представлена стратегия развития азербайджанского кластера EUNIC

В Украинском центре в Баку представлена стратегия развития азербайджанского кластера Объединения институтов культуры стран ЕС (EUNIC) на 2025-2026 год.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

"Послы, дипломаты ЕС и представители культурных учреждений обсудили совместные планы и дали старт ее реализации. В этом году азербайджанский кластер EUNIC возглавляется Литвой и Украиной", - написал он.