​В Бахрейне продлили ограничительные меры из-за COVID-19

Власти Бахрейна приняли решение продлить на две недели ограничительные меры, введенные в королевстве в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает бахрейнское агентство BNA.

Сообщается, что кинотеатры, спортивные центры, бассейны, кальянные, рестораны и туристические объекты останутся закрытыми в Бахрейне с 23 апреля по 7 мая. Помимо этого, работа торговых и промышленных магазинов ограничена доставкой товаров.

Кроме того, власти Бахрейна также обязали граждан продолжать носить маски в общественных местах.

По данным министерства здравоохранения Бахрейна, в стране зафиксировано 2 009 случаев заражения COVID-19, семь человек скончались, 1 026 выздоровели.