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    В Бахрейне пять полицейских пострадали при взрыве на религиозной церемонии

    Взрыв произошёл в шиитском районе аль-Бдийя

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В шиитском районе на окраине Манамы произошёл взрыв, в результате которого пострадали пять сотрудников полиции.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МВД Бахрейна.

    «Пять полицейских получили небольшие ранения в результате устроенного террористами взрыва, они обеспечивали безопасность религиозной церемонии», — приводит текст сообщения РИА Новости.

    Отмечается, что взрыв произошёл в шиитском районе аль-Бдийя, где проводились шествия в годовщину мученической смерти почитаемого шиитами имама Хусейна.

    Полиция начала расследование инцидента.

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