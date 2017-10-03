В Бахрейне пять полицейских пострадали при взрыве на религиозной церемонии

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В шиитском районе на окраине Манамы произошёл взрыв, в результате которого пострадали пять сотрудников полиции.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МВД Бахрейна.
«Пять полицейских получили небольшие ранения в результате устроенного террористами взрыва, они обеспечивали безопасность религиозной церемонии», — приводит текст сообщения РИА Новости.
Отмечается, что взрыв произошёл в шиитском районе аль-Бдийя, где проводились шествия в годовщину мученической смерти почитаемого шиитами имама Хусейна.
Полиция начала расследование инцидента.
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