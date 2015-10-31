В Бахрейне приступили к созданию первой базы британских ВМС

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Главы МИД Бахрейна и Великобритании Халед бен Ахмед Аль Халифа и Филип Хаммонд в субботу заложили камень в основание первой британской военно-морской базы в Персидском заливе, которая будет построена в порту Сальман в Манаме, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Эта база станет первой европейской военной базой в регионе Персидского залива с 1971 года.

Как отметил Хаммонд, "создание базы Королевских ВМС Великобритании в Бахрейне говорит о крепости отношений между двумя странами". По его словам, открытие базы запланировано на 2016 год, когда пройдут празднования по случаю 200-летия установления отношений между Великобританией и Бахрейном.

В свою очередь министр иностранных дел Бахрейна подчеркнул, что "появление военно-морской базы Великобритании в Бахрейне не направлено против какого-либо государства, она будет обеспечивать безопасность кораблей в Персидском заливе и в Ормузском проливе".

На прошлогоднем форуме по вопросам региональной безопасности "Манамский диалог" Великобритания и Бахрейн объявили о начале строительства в порту Манамы базы британских ВМС.

Как заявил тогда глава министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон, появление этой базы "даст возможность направлять более крупные корабли для обеспечения стабильности в Персидском заливе", в том числе авианосцы следующего поколения.

В настоящее время в Бахрейне базируются четыре принадлежащих Великобритании минных тральщика, которые обслуживаются на расположенной на острове военной базе Пятого флота ВМС США.