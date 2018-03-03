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    В Бахрейне по подозрению в подготовке терактов задержали 116 человек

    Сеть террористов планировала покушения на официальных лиц Бахрейна© Foto: "RİA Novosti"

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Службы безопасности Бахрейна задержали 116 подозреваемых в подготовке терактов в стране.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД королевства, поступившем в субботу в распоряжение РИА Новости.

    Сеть террористов планировала покушения на официальных лиц Бахрейна, сотрудников служб безопасности и нефтяные объекты с целью нарушения общественной безопасности и нанесения урону национальной экономике", - отмечается в заявлении.

    По данным МВД Бахрейна, задержанные "действовали по указанию групп, связанных с КСИР Ирана и лидерами террористов в Иране, Ираке и Ливане".

    Трое подозреваемых считаются лидерами группировки, ответственными за снабжение боевиков в Бахрейне оружием и взрывчаткой и создание секретных складов с оружием.

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