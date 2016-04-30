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    В Бахрейне по делу об убийстве полицейского задержаны свыше 10 человек

    Большинство из которых школьники старших классов и студенты

    Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ Полиция Бахрейна арестовала 11 человек по подозрению в причастности к нападению на полицейских в деревне Карбабад в пригороде бахрейнский столицы Манамы, в результате чего погиб один полицейский и двое получили ранения. Как передает Report, говорится в сообщении пресс-офиса МВД Бахрейна, поступившем в пятницу в РИА Новости.

    В результате обстрела "коктейлями Молотова" полицейского патруля в Карбабаде 16 апреля один полицейский скончался и два других получили серьезные ранения.

    По сообщению МВД, 11 арестованных, большинство из которых школьники старших классов и студенты, признались в совершении этого преступления. Часть задержанных отслеживала перемещение полицейских патрулей, другая часть занималась изготовлением зажигательных гранат.

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