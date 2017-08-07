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    В Бахрейне обвинили Катар в шпионаже за силовиками государства

    МВД Бахрейна: Катар продолжает вмешиваться во внутренние дела королевства Бахрейн и шпионит за его силами безопасности и военными структурами© KUNA

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Глава МВД Бахрейна генерал Рашид бен Абдалла Аль Халифа обвинил Катар в "шпионаже за силами безопасности и военными структурами Бахрейна", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Катар продолжает вмешиваться во внутренние дела королевства Бахрейн и шпионит за его силами безопасности и военными структурами, что угрожает национальной безопасности Бахрейна", - сказал генерал Аль Халифа в интервью общеарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат".

    По его словам, Катар угрожает безопасности государств Персидского залива, "продолжая политику принятия единоличных решений, принимая и укрывая экстремистов и террористов".

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