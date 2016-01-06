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    ​В Бахрейне обезврежена подпольная сеть, связанная с Ираном и "Хезболла"

    Всего задержаны шесть человек

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Планировавшая теракты подпольная сеть обезврежена в Бахрейне. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве внутренних дел Бахрейна. 

    По информации МВД, она была связана с иранским Корпусом "стражей исламской революции" и ливанским движением "Хезболла", которые оказывали прямую поддержку группировке. По информации ведомства, в частности, члены тайной структуры сформировали вооруженную группу и готовили взрывы в королевстве. 

    Всего задержаны шесть человек, входивших в сеть. Один из ее главарей, как указали в министерстве, скрывается в Иране.

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