​В Бахрейне обезврежена подпольная сеть, связанная с Ираном и "Хезболла"

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Планировавшая теракты подпольная сеть обезврежена в Бахрейне.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве внутренних дел Бахрейна.

По информации МВД, она была связана с иранским Корпусом "стражей исламской революции" и ливанским движением "Хезболла", которые оказывали прямую поддержку группировке. По информации ведомства, в частности, члены тайной структуры сформировали вооруженную группу и готовили взрывы в королевстве.

Всего задержаны шесть человек, входивших в сеть. Один из ее главарей, как указали в министерстве, скрывается в Иране.