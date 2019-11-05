​В Багдаде в ходе протестов трое погибли, 150 человек пострадали

Трое погибли, более 150 человек пострадали в результате протестов в иракской столице Багдаде.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти.

"Три демонстранта погибли, более 150 пострадали (как демонстранты, так и военные), большинство из них пострадали от удушья в результате сегодняшних протестов в Багдаде", - говорится в заявлении.

В большинстве иракских городов с преимущественно шиитским населением в понедельник объявлена всеобщая забастовка, перекрыты ключевые трассы.

Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.