В Багдаде совершено покушение на премьера Ирака

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в ночь на воскресенье доставлен в больницу с ранениями после атаки его резиденции в Багдаде с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) совершено в ночь на воскресенье в Багдаде.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил впоследствии сам глава правительства.

"Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака", - написал он в своем Twitter . - Предательские ракеты не смогут ни на йоту поколебать стойкость и упорство наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа".

По информации телеканала Al Hadath , пострадали 10 сотрудников службы охраны премьер-министра. Кроме того, резиденции главы правительства нанесен материальный ущерб.

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Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в ночь на воскресенье доставлен в больницу с ранениями после атаки его резиденции в Багдаде с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

По его информации, БПЛА был перехвачен.