В Багдаде совершено покушение на премьера Ирака

Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) совершено в ночь на воскресенье в Багдаде.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил впоследствии сам глава правительства.
"Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака", - написал он в своем
По информации телеканала
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в ночь на воскресенье доставлен в больницу с ранениями после атаки его резиденции в Багдаде с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
По его информации, БПЛА был перехвачен.