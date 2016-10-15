Число жертв взрыва в Багдаде превысило 50 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Атака смертника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на траурной церемонии в столице Ирака унесла жизни 55 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось о 31 погибшем и более чем 50 пострадавших.

Террорист привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство вблизи палатки, где собрались десятки мусульман-шиитов, участвовавших в эти дни в религиозных церемониях Ашура в багдадском районе Эш-Шааб.

***14:00

Террорист-самоубийца привел в действие бомбу в Багдаде в толпе, в результате чего погиб 31 человек, ранения получили более 50 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Press TV, взрыв произошел внутри палатки, где местные жители проводили мероприятия по случаю траура Ашуры.

Палатка располагалась на базаре в северном районе иракской столицы Шааб.