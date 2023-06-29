О нас

В Багдаде протестующие против сожжения Корана ворвались на территорию посольства Швеции

В Багдаде протестующие против сожжения Корана ворвались на территорию посольства Швеции Группа иракцев, протестующих против акции сожжения копии священной для мусульман книги - Корана, проведенной в Стокгольме, ворвались в четверг на территорию посольства Швеции в Багдаде.
Другие страны
29 июня 2023 г. 18:30
В Багдаде протестующие против сожжения Корана ворвались на территорию посольства Швеции

Группа иракцев, протестующих против акции сожжения копии священной книги Коран, проведенной в Стокгольме, ворвались на территорию посольства Швеции в Багдаде.

Как передает Report, об этом сообщил портал Shafaq News.

По его информации, около здания шведского диппредставительства собралось более сотни протестующих. Некоторое время назад группе участников акции протеста удалось "сломать ворота и проникнуть на территорию посольства Швеции", расположенного в центральной части Багдада. О возможном причиненном ущербе диппредставительству информации нет.

Лица, проникнувшие на территорию посольства, уже покинули ее. Также уходят от здания и остальные иракцы, участвовавшие в протестном пикете.

Указывается, что собравшиеся требовали высылки посла Швеции из Ирака в знак протеста против осквернения одной из святынь ислама.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bağdadda etirazçılar Quranın yandırılmasına görə İsveç səfirliyinə hücum ediblər

Другие новости из категории

США направят подлодку с ядерным вооружением в Южную Корею
США направят подлодку с ядерным вооружением в Южную Корею
29 июня 2023 г. 14:45
Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране
Президент Румынии высказался за постоянное присутствие солдат США в стране
29 июня 2023 г. 14:02
Макрон назвал случаи насилия во Франции после убийства подростка полицией неоправданными
Макрон назвал случаи насилия во Франции после убийства подростка полицией неоправданными
29 июня 2023 г. 12:50
Лондон введет новые ограничения на доступ компаний РФ к британским юристам
Лондон введет новые ограничения на доступ компаний РФ к британским юристам
29 июня 2023 г. 11:55
Евросоюз может предложить Украине гарантии безопасности по итогам саммита
Евросоюз может предложить Украине гарантии безопасности по итогам саммита
29 июня 2023 г. 11:42
Байден предложил обсудить сближение Токио и Сеула на саммите в Вашингтоне
Байден предложил обсудить сближение Токио и Сеула на саммите в Вашингтоне
29 июня 2023 г. 09:28
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10
Блинкен анонсировал прочный пакет поддержки Украины на саммите НАТО
Блинкен анонсировал "прочный" пакет поддержки Украины на саммите НАТО
29 июня 2023 г. 07:54
Марокко отозвало своего посла в Швеции в знак протеста в связи с сожжением Корана
Марокко отозвало своего посла в Швеции в знак протеста в связи с сожжением Корана
29 июня 2023 г. 07:32
Во Франции неизвестные попытались проникнуть в тюрьму и освободить заключенных
Во Франции неизвестные попытались проникнуть в тюрьму и освободить заключенных
29 июня 2023 г. 06:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi