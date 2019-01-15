В Багдаде прошла встреча главы МИД Ирана и президента Ирака

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Ирака Бархам Салех провели переговоры в Багдаде.

Как передаёт Report, об этом сообщается на официальном сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Во время переговоров стороны обсудили «наиболее важные двусторонние, региональные и международные вопросы».

Глава иранского МИД назвал данную встречу «началом новой главы в продвижении и укреплении сотрудничества между Ираном и Ираком».

Вместе с этим, Салех указал на «значительные успехи» в экономических и торговых отношениях между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Иран временно закрыл два КПП на границе с Ираком после теракта в иранском городе Ахваз.