В Багдаде произошел второй за день теракт

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Мощное взрывное устройство сработало на юге иракской столицы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным местной полиции, в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником в районе Эль-Бияа на юге Багдада, есть убитые и раненые. По имеющейся информации, взрывное устройство было приведено в действие экстремистом в толпе местных жителей.

Это уже второй взрыв за последние несколько часов, осуществленных в Багдаде смертником.

Ранее в квартале Новый Багдад на востоке иракской столицы террорист привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство рядом с мечетью, расположенной в самом центре района. По данным иракской полиции, в результате погибли по меньшей мере 9 человек, 30 получили ранения.