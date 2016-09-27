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    В Багдаде произошел второй за день теракт

    В результате взрыва, осуществленного террористом-смертником в районе Эль-Бияа на юге Багдада, имеются убитые и раненые

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Мощное взрывное устройство сработало на юге иракской столицы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным местной полиции, в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником в районе Эль-Бияа на юге Багдада, есть убитые и раненые. По имеющейся информации, взрывное устройство было приведено в действие экстремистом в толпе местных жителей.

    Это уже второй взрыв за последние несколько часов, осуществленных в Багдаде смертником.

    Ранее в квартале Новый Багдад на востоке иракской столицы террорист привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство рядом с мечетью, расположенной в самом центре района. По данным иракской полиции, в результате погибли по меньшей мере 9 человек, 30 получили ранения.

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