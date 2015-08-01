​В Багдаде проходят акции протеста против отключения электричества

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Демонстрация против отключений электричества из-за аномальной жары в столице Ирака Багдаде собрала несколько сотен человек, сообщает Report со ссылкой на BBC.

"Мы протестуем против несостоявшегося правительства, правительства, обманувшего надежды своего народа", - заявил один из демонстрантов Нахид Ахмад.

Протестующие обвиняют правительство в том, что оно недостаточно инвестировало в развитие инфраструктуры.

Премьер-министр Ирака Хейдар Абади в среду отдал приказ отключать энергию в государственных учреждениях и жилищах всех правительственных чиновников. После того, как в четверг температура в Багдаде превысила 50 градусов по Цельсию, правительство Ирака объявило официальные выходные, которые продлятся четыре дня.