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    В Багдаде прогремел второй за сутки взрыв, семь человек погибли

    30 человек получили ранения

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли и еще 30 получили ранения в результате второго за сутки взрыва в столице Ирака Багдаде. Как передает Report, об этом сообщает  телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности и очевидцев.

    В этот раз бомба также была заложена в автомобиль. На снятых очевидцами кадрах виден густой черный дым, поднимающийся от места взрыва.

    Ранее сообщалось, что при взрыве автомобиля в центре иракской столицы рядом с магазином мороженого погибли 13 человек, еще 30 пострадали. 

    Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт.

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