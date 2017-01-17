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    В Багдаде при взрыве погибли семь человек

    Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался на юге Багдада во вторник, семь человек погибли, 20 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтерс со ссылкой на источники в полиции Ирака и здравоохранении.

    Взрыв произошел в южном районе иракской столицы, где проживают преимущественно шииты, сообщили источники.

    Пока ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

    В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

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