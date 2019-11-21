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Sky: В Багдаде при столкновениях демонстрантов с полицией погибли два человека

В Багдаде при столкновениях с полицией погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате начавшихся в четверг в Багдаде столкновений между протестующими и сотрудниками сил безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, для рассеивания демонстрантов, которые направлялись в центральные кварталы города, силы безопасности применили гранаты со слезоточивым газом. Около 40 манифестантов, под данным телеканала, получили ранения или отравления.

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. 

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