В Багдаде при столкновениях полиции с протестующими погиб человек

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Один человек погиб при столкновениях иракской полиции с протестующими в центре Багдада, несколько человек получили ранения, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Протест организовали сторонники Муктады Садра с призывом реформировать систему выборов в стране и побороть коррупцию.

По сообщениям Sky News Arabia, полиция применила слезоточивый газ, чтобы не пустить протестующих к так называемой "зеленой зоне", где находятся правительственные учреждения.

Аналогичные протесты проходили в Багдаде в апреле прошлого года, тогда они завершились штурмом демонстрантами здания парламента.