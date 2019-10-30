​В Багдаде пострадали около 70 протестующих

По меньшей мере один протестующий погиб и около 70 пострадали в результате новых беспорядков, вспыхнувших в среду вечером в центре Багдада.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia, по поступающей информации, участники акций протеста на площади Тахрир попытались прорваться через кордоны полиции на одном из мостов, ведущем к "зеленой зоне" - тщательно охраняемому району столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения. Силовики вынуждены были применить слезоточивый газ, заставив толпу отступить.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В начале текущего месяца, по официальным данным властей, в акциях протеста погибли 157 человек: 149 гражданских лиц и восемь сотрудников сил безопасности. Пострадали почти 3,5 тыс.