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    В Ираке после визита Трампа обстреляли посольство США

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В охраняемой "зеленой зоне" Багдада возле посольства США в Ираке прогремела серия взрывов. Возле здания разорвались минометные снаряды, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    По словам чиновников, работающих в правительственном квартале, охранники посольства сделали предупредительные выстрелы в ответ на атаку. На данный момент в американском диппредставительстве инцидент никак не комментировали.

    Отметим,  что взрывы прогремели после визита президента США Дональда Трампа в Ирак, где он встретился с американскими военнослужащими. Там американский президент заявил, что Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из Ирака.

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