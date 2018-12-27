В Ираке после визита Трампа обстреляли посольство США

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В охраняемой "зеленой зоне" Багдада возле посольства США в Ираке прогремела серия взрывов. Возле здания разорвались минометные снаряды, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам чиновников, работающих в правительственном квартале, охранники посольства сделали предупредительные выстрелы в ответ на атаку. На данный момент в американском диппредставительстве инцидент никак не комментировали.

Отметим, что взрывы прогремели после визита президента США Дональда Трампа в Ирак, где он встретился с американскими военнослужащими. Там американский президент заявил, что Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из Ирака.