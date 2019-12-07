В Багдаде открыли огонь по протестующим, 16 погибших

Число жертв в результате стрельбы в центре Багдада в пятницу возросло до 16 человек. Более 30 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Группа вооруженных людей на гражданских машинах подъехала к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам.

Кто стоит за этой провокацией, неизвестно. Протестующие призвали армию вмешаться и защитить их.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о 10 погибших.