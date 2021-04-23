В Багдаде обстреляли военную базу США

Используемая США военная база на территории международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал al-Sumaria.
"Тремя ракетами была обстреляна американская военная база рядом с аэропортом Багдада", - сообщил каналу источник в органах безопасности Ирака.
По его словам, одна ракета упала недалеко от взлетно-посадочной полосы базы.
По данным телеканала al-Mayadeen, речь идет о базе Victory.
Советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Аараджи ранее заявил, что Ирак и США договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что на территории страны не будет иностранных военных баз. Также страны договорились, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны, время будет определено позднее в ходе технических консультаций.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился ранее сформировать технический комитет для переговоров с США о механизмах и сроках реализации итогов стратегического диалога, в том числе о выводе американских войск из страны.