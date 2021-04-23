В Багдаде обстреляли военную базу США

Используемая США военная база на территории международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу

Используемая США военная база на территории международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал al-Sumaria.

"Тремя ракетами была обстреляна американская военная база рядом с аэропортом Багдада", - сообщил каналу источник в органах безопасности Ирака.

По его словам, одна ракета упала недалеко от взлетно-посадочной полосы базы.

По данным телеканала al-Mayadeen, речь идет о базе Victory.

Советник премьера Ирака по национальной безопасности Касем аль-Аараджи ранее заявил, что Ирак и США договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что на территории страны не будет иностранных военных баз. Также страны договорились, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны, время будет определено позднее в ходе технических консультаций.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился ранее сформировать технический комитет для переговоров с США о механизмах и сроках реализации итогов стратегического диалога, в том числе о выводе американских войск из страны.