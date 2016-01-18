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    ​В Багдаде неизвестные похитили трех американцев

    Госдеп США начал искать троих пропавших в Багдаде американцев

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В столице Ирака Багдаде были похищены три американца.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

    По его данным, американских граждан похитили "боевики".

    В посольстве США в Багдаде заявили, что проинформированы и произошедшем, но не стали комментировать эту информацию.

    В государственном департаменте США телеканалу заявили, что совместно с иракскими властями предпринимают меры по установлению местонахождения похищенных американцев.

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