​В Багдаде неизвестные похитили трех американцев

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В столице Ирака Багдаде были похищены три американца.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, американских граждан похитили "боевики".

В посольстве США в Багдаде заявили, что проинформированы и произошедшем, но не стали комментировать эту информацию.

В государственном департаменте США телеканалу заявили, что совместно с иракскими властями предпринимают меры по установлению местонахождения похищенных американцев.