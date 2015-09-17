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    Число погибших в результате ​терактов в Багдаде достигло 24 - ОБНОВЛЕНО

    Около 120 человек получили ранения

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате терактов в Багдаде достигло 24-х, ранения получили порядка 120 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на DailySabah, об этом заявили в местной полиции.

    ***12:24

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В результате двух взрывов, произошедших в столице Ирака Багдаде, не менее 13 человек погибли и 69 получили ранения, cообщает Report со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

    Два террориста в «поясах смертников» подорвали себя сегодня утром на площади Гранада в  центре Багдада. Второй взрыв произошел на площади Аль-Васба. 

    В данный момент место происшествия оцеплено полицией. 

    Ни одна из террористических группировок пока что не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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