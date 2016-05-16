​В Багдаде и пригороде не менее 15 человек стали жертвами серии взрывов

Баку. 16 Май. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли, не менее 46 пострадали в результате четырех взрывов в торговых районах в столице Ирака и пригороде.

Как передает Report, об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на медицинских работников.

В результате взрыва заминированного автомобиля в городе Эль-Латифия в 30 километрах от Багдада погибли семь человек, двое из которых были военнослужащими. Не менее 18 человек, среди которых четверо военнослужащих, получили ранения.

Еще три взрыва произошли в Багдаде, число жертв достигло восьми, пострадали не менее 28 человек.