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В Багдаде дипломатические миссии эвакуировали из отеля после пожара

В Багдаде дипломатические миссии эвакуировали из отеля после пожара Дипломатические миссии и все постояльцы были эвакуированы из пятизвездочного отеля "Ар-Рашид" в центре Багдада после вспыхнувшего там пожара.
Другие страны
27 сентября 2023 г. 10:17
В Багдаде дипломатические миссии эвакуировали из отеля после пожара

Дипломатические миссии и все постояльцы были эвакуированы из пятизвездочного отеля "Ар-Рашид" в центре Багдада после вспыхнувшего там пожара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Shafaq News.

Источник в местных силах безопасности сообщил о том, что постояльцы отеля были вынуждены покинуть здание из-за возгорания, которое произошло на кухне. Пожар удалось локализовать, все гости вернулись в свои номера. Информации о пострадавших и причинах инцидента не приводится.

18-этажный отель "Ар-Рашид" расположен в так называемой зеленой зоне Багдада (район иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические представительства) и принадлежит гостиничному оператору Golden Tulip Hotels. До этого гостиница относилась к ведению французского оператора Accor и называлась Rixos Al Rasheed Baghdad. В этом отеле часто останавливаются сотрудники различных СМИ из-за его близости к основным государственным и дипломатическим объектам Багдада.

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Версия на английском языке Diplomatic missions in Baghdad evacuated from hotel after fire

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