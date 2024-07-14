В автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывные устройства

Сотрудники правоохранительных органов США нашли взрывные устройства в автомобиле подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
Как передает
Согласно информации, машина была припаркована недалеко от места проведения митинга.
Кроме того, было установлено, что оружие, из которого стреляли в Трампа, было приобретено отцом подозреваемого на законных основаниях.
Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.
В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.