В автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывные устройства

Сотрудники правоохранительных органов США нашли взрывные устройства в автомобиле подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Сотрудники правоохранительных органов США нашли взрывные устройства в автомобиле подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно информации, машина была припаркована недалеко от места проведения митинга.

Кроме того, было установлено, что оружие, из которого стреляли в Трампа, было приобретено отцом подозреваемого на законных основаниях.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.