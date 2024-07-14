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В автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывные устройства

В автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывные устройства Сотрудники правоохранительных органов США нашли взрывные устройства в автомобиле подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
Другие страны
14 июля 2024 г. 20:31
В автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывные устройства

Сотрудники правоохранительных органов США нашли взрывные устройства в автомобиле подозреваемого в стрельбе на митинге бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно информации, машина была припаркована недалеко от места проведения митинга.

Кроме того, было установлено, что оружие, из которого стреляли в Трампа, было приобретено отцом подозреваемого на законных основаниях.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс.

В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Trampa atəş açan şəxsin avtomobilindən partlayıcı qurğu tapılıb

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