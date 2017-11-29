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    В автобусах в США запретили размещать рождественские объявления с Иисусом

    В ответ на это американские священники подают судебные иски против оператора автобуса

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В США в автобусах запретили размещать рождественские объявления с изображением Иисуса, назвав их религиозной пропагандой.

    Как передает Report, в ответ на это американские священники подают судебные иски против оператора автобуса, который отказался отображать рекламу с Иисусом.

    Архиепископия Вашингтона надеется, что федеральный судья принудит Вашингтонский центр транзитных перевозок отменить свое решение отказаться от рождественской рекламы.

    В запрещенной рекламе под названием "Найдите идеальный подарок" изображена звезда, которая привела волхвов с Востока к младенцу Иисусу в Вифлееме.

    Вашингтонский центр транзитных перевозок, управляющий 1500 автобусами по штатам Вашингтон, Мэриленд и Вирджиния, заявил, что не будет размещать рекламу, которая содержит политическое или религиозное послание.

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