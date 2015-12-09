В австрийском городе демонтировали гей-светофоры

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Третий по численности город Австрии Линц решил отказаться от пешеходных светофоров, на которых изображены однополые пары. В Вене и Зальцбурге такие светофоры продолжат работу, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Светофоры нужны для дорожного движения, в не чтобы давать советы о том, как вам жить", - заявил депутат городскогго совета Линца Маркус Хайн из крайне правой "Партии свободы".

При этом в Зеленой партии отказ от "однополых светофоров" назвали постыдным.

Светофоры с необычными изображениями впервые установили в Вене перед конкурсом "Евровидение", как символ толерантности. Позже то же самое сделали в Зальцбурге, Линце и немецком Мюнхене.