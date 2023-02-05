В австрийских Альпах за последние два дня из-за лавин погибли 8 человек

В результате схода лавин на западе Австрии в Тироле и Форарльберге погибли восемь человек.

В результате схода лавин на западе Австрии в Тироле и Форарльберге погибли восемь человек.

Как передает Report , об этом сообщает Kurier.

Издание отмечает, что только 5 февраля в Тироле были обнаружены пятеро погибших. В Восточном Тироле снегоочистительную машину занесло снегом, водитель погиб. Разрушительная лавина сошла также в Эцтали.

Кроме того, продолжились поиски трех попавших под лавину в других районах, но всех удалось найти только мертвыми. В Санкт-Антон-ам-Арльберге 4 февраля два человека попали под снежную плиту.

Сегодня также сообщалось о сходе лавины в Ленгенфельде в Эцтали, мужчина попал под лавину в районе Гейгенкамма. Несмотря на оперативную помощь, любитель зимних видов спорта умер в полдень.