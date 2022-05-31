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В Австрии заявили о важности вести диалог с Путиным

В Австрии заявили о важности вести диалог с Путиным Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в понедельник австрийскому телеканалу Puls 24, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным необходимо вести в любом случае.
Другие страны
31 мая 2022 г. 07:13
В Австрии заявили о важности вести диалог с Путиным

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в понедельник австрийскому телеканалу Puls 24, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным необходимо вести в любом случае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Шалленберг считает важным поддерживать каналы переговоров с российским лидером.

"Я считаю абсолютно правильным, что Австрия пытается держать открытыми каналы переговоров. Переговоры с Путиным в любом случае необходимы", - приводит телеканал слова министра в опубликованном пресс-релизе.

Комментируя вопрос экспорта зерна в привязке к санкциям, введенным против России, Шалленберг выразил уверенность, что последствия прекращения поставок скажутся и на РФ.

При этом он отметил, что Украина сама должна решать, когда вступать в мирные переговоры.

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Версия на азербайджанском языке Avstriya XİN: “Putinlə danışıqlar istənilən halda aparılmalıdır”

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