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В Австрии заявили о поддержке вступления Болгарии и Румынии в состав Шенгенской зоны

В Австрии заявили о поддержке вступления Болгарии и Румынии в состав Шенгенской зоны Австрия официально поддерживает вступление Болгарии и Румынии в состав Шенгенской зоны.
Другие страны
25 ноября 2022 г. 08:57
В Австрии заявили о поддержке вступления Болгарии и Румынии в состав Шенгенской зоны

Австрия официально поддерживает вступление Болгарии и Румынии в состав Шенгенской зоны.

Как передает Report, об этом заявил вице-канцлер Австрии Вернер Коглер, передает телеканал Puls 4.

"Австрия по-прежнему официально поддерживает присоединение Хорватии, а также Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне", - подчеркнул Коглер.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер публично выступил против расширения Шенгенской зоны 21 ноября, обусловив свою позицию возросшим числом нелегальных мигрантов. 23 ноября в ходе визита в Загреб федеральный канцлер республики Карл Нехаммер заявил о том, что Вена поддержит вхождение Хорватии в состав Шенгена, но "будет относиться критически" к заявкам Болгарии и Румынии. Глава МВД и председатель правительства представляют Австрийскую народную партию, в то время как Коглер является лидером ее коалиционного партнера в лице партии "Зеленых".

Отметим, что Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, у которых существует единая система пограничного контроля. Большинство из них также являются членами Евросоюза. К соглашению присоединились Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, не входящие в состав ЕС. Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия пока не входят в состав данной зоны, но намерены присоединиться к ней. Для этого необходимо одобрение всех действующих членов Шенгена.

Еврокомиссия объявила 16 ноября о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству и рекомендовала Совету ЕС утвердить это решение. Ожидается, что Совет рассмотрит его 8 декабря.

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